Sean Paul in Italia, ma il concerto viene annullato per problemi alle corde vocali

Sean Paul è sicuramente uno dei cantanti/rapper più in vista della scena internazionale. Sono quindi molti i fan che attendevano di poter assistere all'esibizione dell'artista giamaicano in Italia, ma purtroppo qualcosa è andato storto.

Sean Paul doveva esibirsi il prossimo 11 luglio 2019 nel contesto del Stornara Festival Rap, evento musicale che si terrà in provincia di Foggia e che include, tra le altre, anche l'esibizione della band salentina Sud Sound System (12 luglio) e del rapper italiano Luchè (13 luglio). Si tratta quindi di un ritrovo pensato soprattutto per gli appassionati di rap, che possono ascoltare musica in compagnia e divertirsi, con tanto di ingresso gratuito.

Tuttavia, come potete vedere nella pagina Facebook dell'evento, l'esibizione di Sean Paul in Italia è stata annullata. Il motivo è stato spiegato dallo stesso cantante in un video pubblicato su Facebook, in cui Paul spiega di aver cancellato diverse date che dovevano tenersi in questi giorni per via dei suoi problemi di salute.

Sean Paul ha parlato di un problema alle corde vocali che si è aggravato nel corso delle ultime settimane e che quindi non permetterà all'artista di essere presente al Stornara Festival Rap. Insomma, un vero peccato per tutti gli appassionati che attendevano di poter vedere Paul in Italia.