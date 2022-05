La SEC sta indagando sull'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk

Non è passato molto da quando è emersa la causa intentata da alcuni azionisti di Twitter nei confronti di Elon Musk, ma è già tornata l'ora di approfondire la vicenda. Infatti, la SEC ha confermato l'esistenza di un'indagine relativamente all'acquisto di Twitter.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Washington Post e The Verge, la Securities and Exchange Commission, che ricordiamo rappresenta l'ente federale statunitense che si occupa della vigilanza della borsa valori, ha a quanto pare inviato, già nel mese di aprile 2022, una lettera a Elon Musk ora divenuta pubblica, avvertendo quest'ultimo del fatto che non avrebbe rivelato l'acquisizione di azioni di Twitter nella finestra di tempo prevista, ovvero 10 giorni.

Inoltre, sempre secondo la SEC, il CEO di SpaceX avrebbe inizialmente utilizzato la forma sbagliata per rivelare il suo coinvolgimento nell'acquisizione, utilizzando un modulo destinato agli investitori passivi e dunque non adatto a chi ha intenzione di apportare modifiche alla società coinvolta (Musk aveva già rilasciato all'epoca dichiarazioni che lasciavano intendere volesse "mettere le mani" sul progetto, ma avrebbe poi cambiato lo stato del suo investimento in attivo solamente il giorno seguente). In ogni caso, va notato che la lettera è datata 4 aprile 2022, ovvero è legata al primo acquisto del 9,2% di Twitter da parte di Musk.

Non si hanno ulteriori indicazioni in merito a come ha reagito la SEC a tutti i passaggi successivi della vicenda, ma visto lo "scetticismo" iniziale si può presumere che l'ente federale non veda di buon occhio quanto fatto dal CEO di SpaceX. Tra l'altro, di recente, a maggio 2022, Elon Musk ha scherzato sulla SEC in alcuni tweet. Insomma, la vicenda dell'acquisto di Twitter continua ad arricchirsi di "colpi di scena". Come proseguirà il tutto? Musk porterà effettivamente a termine l'acquisto? Staremo a vedere: per ora è tutto sospeso per via del conteggio dei bot presenti su Twitter.