Sono secoli che crediamo (erroneamente) che ai topi piace il formaggio

Ammettiamolo, se dovessimo figurare nella nostra mente il cibo ideale per un piccolo topolino penseremmo solo ed esclusivamente a un bel pezzo di formaggio bucherellato. Ma davvero i topi amano così tanto questo latticino?

Innanzitutto, bisogna fare una constatazione banale quanto necessaria: i topi sono animali onnivori, proprio come noi. Tuttavia, la loro dieta dipende molto da quanto e che tipo di alimento hanno maggior accesso. In natura, i topi selvatici si cibano di semi, frutta secca e soprattutto cereali. I roditori, invece, che si intrufolano nelle nostre abitazioni, vanno alla ricerca di qualsiasi tipo di cibo, come pane, formaggio e cioccolato.

Ergo, ora possiamo rispondere alla fatidica domanda: l’alimento preferito dei topi è il formaggio? In realtà, no. Essi non hanno una preferenza specifica e non lo cercano attivamente. L’immagine del roditore che ama il formaggio è nata dal fatto che questo latticino era estremamente comune nelle abitazioni del passato, quando moltissime famiglie si autoproducevano da sé il formaggio.

Anche in termini scientifici, il prodotto caseario non risulta essere particolarmente nutriente per loro, in quanto necessitano di cibi ad alta energia e proteine per sopravvivere e crescere. L’unica spiegazione che potrebbe lontanamente giustificare questo luogo comune è che il formaggio è un fortissimo odore e perciò sono attratti da esso, ma che non significa che lo apprezzino.