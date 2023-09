La seconda vita delle cabine telefoniche: da TIM arrivano le cabine digitali

È ormai notizia di qualche mese che nel 2023 TIM dirà addio alle cabine telefoniche in Italia. Tuttavia, l’operatore telefonico non intende abbandonare completamente quello che è diventato un simbolo della nostra cultura e, come riportato dal Corriere della Sera, lancerà una versione rinnovata delle cabine, digitali.

A fare da apripista a questo nuovo progetto sarà Milano, dove saranno testate le prime cabine digitali di TIM. L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, in occasione dell’Italian Tech Week, dove ha spiegato che queste cabine si configureranno come delle “stazioni intelligenti”, dotate di touch screen ed in grado di offrire agli utenti un’ampia gamma di servizi e contenuti digitali.

Il design ovviamente sarà completamente differenti, e sarà congeniale anche alle persone con disabilità di vario tipo, che potranno accedere ai servizi senza problemi. Nella fattispecie, l’intenzione è di consentire di accedere a servizi di infotainment, ma anche di ricarica degli smartphone, ai pagamenti digitali, l’acquisto di biglietti e chiamate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionale. Ma non è tutto, perchè fungeranno anche da hub in cui saranno mostrate le informazioni istituzionali in tempo reale, offerte legate alla cultura ed i biglietti, ma anche servizi per prenotare taxi, ristoranti e di meteorologia, oltre che gli orari dei mezzi pubblici.

“Con questo progetto trasformiamo la cabina tradizionale, nata negli anni ’50, in uno sportello multiservizi di nuova generazione che contribuirà a rendere le nostre città più sostenibili. Abbiamo così colto l’opportunità di dare una seconda vita ad una parte del nostro patrimonio, ormai superato dalle nostre abitudini, per farlo evolvere e diventare anche un importante presidio di sicurezza per le donne in situazioni di pericolo. Le cabine telefoniche si trasformeranno così in uno strumento a disposizione dei cittadini e che conferma il nostro impegno per l’inclusione, di genere e sociale, nell’era delle smart city” ha affermato Labriola.

A Milano saranno 450 le postazioni che saranno installate progressivamente, ma successivamente l’iniziativa si estenderà ad altre 13 città italiane per un totale di 2500 cabine digitali.