La seconda vita di Clubhouse: ora è un'app di messaggistica audio

Clubhouse è stata una delle app simbolo del 2020, insieme a Zoom, ed ha registrato una vera e propria esplosione degli utenti durante i lockdown imposti dai Governi per contenere la diffusione del Covid. Tuttavia, dopo tale boom è seguito un periodo di calo degli utenti, che ha costretto l’app a reinventarsi.

Con un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale, Clubhouse ha annunciato la sua “seconda vita”. La piattaforma infatti è ora diventata un’app di messaggistica audio. I gestori affermano che la nuova versione è pensata "per essere più simile a un'app di messaggistica”, focalizzata ovviamente sui messaggi vocali.

L’applicazione è stata completamente ridisegnata attorno alle nuove chat, che fungono da stanze in cui le persone possono inviare i loro messaggi vocali. “È come una stanza della Clubhouse, ma si svolge in modo asincrono, quindi puoi passare e intervenire in qualsiasi momento, nel tuo tempo libero” si legge nell’annuncio. L’interazione nelle chat è molto semplice, e sono presenti anche dei controlli per velocizzare la riproduzione.

Clubhouse afferma che questo sistema è molto migliore dei messaggi di gruppo: le chat sono molto più veloci di quelle testuali ed i messaggi audio sono molto più personali di quelli testuali. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite i commenti.