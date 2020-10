A seconda della fase del sonno in cui si ci trova, i nostri sogni sono più complessi

Prima si pensava che i sogni avvenissero solamente all'interno della fase REM, un'idea successivamente sfatata da diversi studi. Una nuova analisi potrebbe aver fatto un passo avanti nella comprensione di questo meccanismo: la qualità e la complessità dei sogni sembrano cambiare con le nostre fasi del sonno, secondo le loro scoperte.

Quando i pazienti vengono svegliati durante il sonno REM (rapid eye movement), la ricerca mostra che di solito possono ricordare sogni elaborati, vividi ed emotivi simili a storie. Al contrario, quelli svegliati durante le fasi non REM ricordano meno i loro sogni, e quest'ultimi tendono ad essere più simili a un pensiero.

Dei ricercatori hanno ora sviluppato uno strumento di analisi ad alta velocità capace di posizionare i rapporti del sonno e visualizzarli in una forma grafica più oggettiva. "Sappiamo che i sogni REM sono più lunghi e più simili a film", afferma il neuroscienziato Sidarta Ribeiro dell'Università di San Paolo in Brasile.

Concentrandosi su 133 rapporti sui sogni raccolti in precedenza da 20 partecipanti, che sono stati svegliati in diverse fasi del sogno, i ricercatori hanno rappresentato graficamente le parole. Il nuovo strumento ha scoperto che i rapporti sui sogni REM erano molto più complessi e pieni di informazioni collegate rispetto al sonno non REM.

Se il sogno durante questa fase è veramente di una qualità diversa, come suggerisce questa nuova ricerca, allora i sogni REM e non REM potrebbero essere guidati da meccanismi sottostanti distinti che potrebbero svolgere ruoli diversi nel nostro corpo. Strumenti matematici come questo potrebbero essere utili quando si tratta di valutare il nostro sonno e i nostri sogni con il minor pregiudizio e con il maggior numero possibile di fattori.