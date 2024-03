Durante la Seconda Guerra mondiale l'esercito polacco arruolò un orso divenuto leggenda

Oggi gli animali vengono poco utilizzati all'interno dei conflitti bellici, ma c'è stato un tempo in cui erano fondamentali per la buona riuscita di una guerra. Per secoli cani, asini e cavalli hanno dimostrato il loro valore in battaglia, ma raramente gli orsi sono stati impiegati dagli eserciti.

Un'eccezione molto particolare è stata Wojtek, un soldato della Seconda guerra mondiale. Non a caso lo abbiamo definito in tal modo, visto che a differenza di quasi tutti gli altri animali che sono mai stati utilizzati in battaglia, Wojtek è stato ufficialmente riconosciuto come uno dei soldati del II Corpo polacco, comandato dal generale Władysław Anders, dall'esercito alleato.

La sua storia è particolarmente affascinante e da essa sono scaturite alcune leggende. Wojtek era un normale orso selvatico, quando incrociò i suoi futuri commilitoni polacchi nell'attuale Iran. Apparteneva alla sottospecie più piccola di orso bruno del mondo, ma per quanto le sue dimensioni erano ridotte la sua forza era equivalente a quella di 3 esseri umani. Il suo nome polacco voleva dire "colui a cui piace la guerra", anche se nel dialetto di Varsavia voleva anche dire "guerriero sorridente".

Wojtek si dimostrò sin da subito molto affabile con gli esseri umani e a differenza di molti suoi simili non sembrava spaventarsi di fronte al rumore provocato dalle esplosioni. Inoltre amava farsi servire del cibo direttamente in bocca, dimostrandosi paziente quando il cibo scarseggiava. Fu a causa di questo suo atteggiamento amichevole nei confronti degli esseri umani se il II Corpo polacco si affezionò a lui, decidendo di adottarlo e di scarrozzarlo in giro come mascotte.

Secondo la leggenda, i soldati comprarono Wojtek da una rifugiata russa che si trovava in zona per una scatoletta di carne, quindi è probabile che fin da cucciolo avesse vissuto in compagnia degli esseri umani.

Wojtek visse insieme all'esercito polacco diversi anni, soggiornando dentro le tende militari come qualsiasi altro soldato e divenendo via via più umano, con il prosieguo del conflitto. Per esempio, esistono molte suo foto che dimostrano quanto amasse fumare delle sigarette e che era in grado di salutare i suoi superiori, alzando il braccio, come tutti gli altri commilitoni.

Il momento fatidico in cui Wojtek venne riconosciuto come soldato ufficiale dell'esercito alleato avvenne però nel 1943, quando il suo corpo d'armata dovette salpare dall'Egitto in direzione dell'Italia insieme alla 8ª Armata britannica. Gli inglesi, perplessi della presenza di un orso a bordo, chiesero infatti ai loro alleati polacchi di abbandonare qualsiasi animale che non fossero cani in Egitto, così da salpare in tutta sicurezza. Dal canto loro i polacchi rispesero in un modo molto pratico: arruolarono ufficialmente Wojtek all'interno del loro esercito, fornendogli documenti da "essere umano" e cominciando a fornirgli onori militari, per i servizi resi sul campo.

I polacchi cominciarono a chiamarlo esclusivamente come "soldato Wojtek" e vista la sua celebrità - terrorizzati dall'idea di perderlo - gli assegnarono due militari scelti, Henryk Zacharewicz e Dymitr Szawlugo, come assistenti guardiani. Il loro compito sarebbe stato quello di proteggerlo durante i conflitti e di preparargli il cibo giornalmente.

Perplessi, gli inglesi acconsentirono al trasporto, ma si imposero relativamente ai suoi alloggi: da quel momento in avanti avrebbe dormito in una cesta di legno speciale, trasportata dentro un camion della 22ª Compagnia rifornimenti di artiglieria del Corpo militare polacco.

Wojtek partecipò direttamente ad alcune battaglie in Italia, tra cui quella di Cassino, e dopo la guerra venne ospitato nel Berwickshire, in Scozia, insieme ad altri membri della II Armata. Dal 1947, fu ospitato all'interno dello zoo di Edimburgo, dove divenne una celebrità, e per anni accolse i suoi vecchi amici commilitoni come un qualsiasi veterano di guerra.

Morì nel dicembre 1963 all'età di 22 anni, ricevendo gli onori militari dell'Impero britannico e dell'esercito polacco. All'epoca della sua morte pesava quasi 500 kg ed era lungo oltre 1,8m. Durante la sua permanenza allo zoo, molti visitatori gli lanciavano sigarette, un dono talmente gradito che gli zoologi dovettero mettere delle guardie davanti al suo recinto, per impedire alla gente di farlo. Il rischio era infatti quello che morisse a causa di qualche intossicazione.

Alcuni abitanti di Edimburgo affermano che quando erano bambini si divertivano a punzecchiare l'orso, simulando con la bocca il suono delle mitragliatici. A quel suono Wojtek cominciava a ringhiare e a emettere versi, ricordando gli anni di guerra. Alla fine del conflitto, aveva infatti cominciato a capire quale devastazione potessero portare le esplosioni, essendo stati in grado di portargli via alcuni amici.

La vita di Wojtek non è d'altronde neppure la più assurda che si conosca, relativamente agli orsi bruni. Nel 1985 un orso divenne noto come Cocaine Bear per aver ingenuamente sniffato della cocaina, morendo per overdose.

