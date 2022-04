Nella Seconda Guerra Mondiale a un piccione venne data una medaglia

Durante la Seconda Guerra Mondiale la tecnologia non era quella di oggi e anche le comunicazioni tra due città erano impegnative, figuriamoci tra due paesi differenti. Per questo motivo vitale fu l'utilizzo dei "piccioni viaggiatori", che consegnavano messaggi importantissimi tra gli alleati.

Quando le truppe attaccarono le difese tedesche in Normandia, alcuni piccioni furono mandati durante la battaglia verso la Gran Bretagna. Gli uccelli formarono un collegamento vitale di comunicazione attraverso il Canale della Manica, che aiutò l'invasione.

Gli Alleati raccolsero la più grande forza anfibia della storia per effettuare lo sbarco storico sulle spiagge della Normandia. Poiché non esisteva un collegamento di comunicazione elettronica sicuro tra le forze in Francia e il quartier generale in Gran Bretagna, gli ufficiali sul campo si affidarono ai secolari piccioni viaggiatori.

Tra questi volatili inviati per consegnare informazioni sulla battaglia, Gustav fu il piccione più veloce a volare attraverso il canale e consegnare il messaggio. Proprio per questo motivo, il pennuto venne insignito della Medaglia Dickin per la sua velocità e servizio.

Questa non fu l'unico utilizzo delle creature, poiché i piccioni furono usati nella Seconda Guerra Mondiale per un po' di tempo fino a quando le forze alleate non stabilirono un collegamento di comunicazione sicuro tra la Gran Bretagna e il continente.