Secondary ticketing per i biglietti dei concerti: confermata la multa a ViaGoGo

Il commissario AGCOM, Massimiliano Capitanio, tramite i propri account ufficiali social ha annunciato che il TAR ha confermato la sanzione da 23,58 milioni di Euro inflitta dall’AGCOM a ViaGogo sul secondary ticketing, la pratica vietata in Italia di rivendita a prezzi maggiorati dei biglietti per i concerti.

Come spiegato da Capitanio, “il TAR ha confermato l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato a dicembre scorso (sez. VI, sentenza n. 10510 del 5 dicembre 2023) secondo cui l’attività di ViaGogo, il noto sito specializzato di rivendita di biglietti per eventi, si pone in contrasto con il divieto di secondary ticketing previsto dall’articolo 1, comma 545, della legge del 2016, n. 232”.

La normativa in questione infatti stabilisce il divieto di rivendita sul mercato secondario, a prezzi maggiorati, di biglietti per spettacoli. Il Commissario ha anche spiegato che si tratta di un fenomeno che ogni anno impedisce a migliaia di utenti di partecipare alle manifestazioni più attese, a causa dei prezzi molto più elevati rispetto a quelli di listino.

“In definitiva, la sentenza ha ribadito che il divieto di secondary ticketing, da chiunque effettuato e a prescindere dalle modalità, è volto a “contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché (…) assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico”: ragione per cui, a prescindere dalle modalità e dal soggetto che pone in essere tale attività, questa è vietata e, pertanto, sanzionabile” conclude il commissario Agcom, secondo cui evidentemente anche l’importo della sanzione è stato ritenuto dal Tar congruo.

Proprio qualche anno fa, Ticketone aveva chiesto ad Agcom di oscurare Viagogo e tutte le piattaforme di secondary ticketing.