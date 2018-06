Secondary Ticketing: per il concerto di Florence + The Machine biglietti nominativi

Mentre si sta lentamente esaurendo la grande stagione di concerti estivi, i vari promoter si stanno già adoperando per comporre il cartellone di quelli autunnali ed invernali. Il primo grande evento è stato annunciato oggi ed ha come protagonista Florence + The Machine, la popolare artista.

Nell'annuncio però c'è una postilla di non poco conto, perchè Live Nation ed Indipendente Concerti hanno annunciato che per questi eventi è prevista la vendita nominativa dei biglietti.

Il comunicato infatti precisa che "sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona.

I biglietti saranno nominativi per ordine d’acquisto.

Il nome intestatario dell’ordine, fornito in fase di registrazione sul sito, verrà riportato sui biglietti acquistati. L’intestatario dell’ordine dovrà presentarsi ai cancelli con il biglietto ed il proprio documento d’identità valido (no fotocopie). In caso di acquisto multiplo tutti i biglietti riporteranno il nominativo dell’intestatario dell’ordine, il quale dovrà presentarsi ai cancelli insieme alle altre persone destinatarie dei biglietti riportanti il suo nome ed essere uno dei partecipanti all’evento".

L'organizzazione, infatti, invita gli utenti ad acquistare i biglietti solo presso i punti vendita autorizzati e presso le biglietterie, e non tramite terzi in quanto l'accesso potrebbe non essere garantito.

E' chiaro che si tratta di una decisione volta a scoraggiare fenomeni di bagarinaggio e secondary ticketing. Una decisione del genere era stata presa anche in occasione dei concerti dei Metallica dello scorso febbraio.