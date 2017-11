Secondary Ticketing, ci risiamo: biglietti dei Foo Fighters già su Viagogo

Ci risiamo. Con l’inizio della nuova stagione di grandi concerti, che ha preso il via con l’annuncio dei quattro grandi concerti in programma il prossimo mese di Giugno al, spunta nuovamente l’ombra del secondary ticketing sulla vendita di biglietti.

Nella giornata di ieri, infatti, attraverso l’applicazione ufficiale del festival toscano sono stati messi in vendita i biglietti per il concerto che i Foo Fighters terranno il prossimo 14 Giugno proprio alla Visarno Arena, che segna il ritorno della band di Dave Grohl in Italia dopo tre anni dallo sfortunato tour cancellato per gli attentati al Bataclan.

I biglietti per il Pit 1, ovvero l’area più vicina al palco, sono andati esauriti in poco più di due ore, con alcuni utenti che non sono riusciti a terminare l’acquisto a causa dei numerosi problemi segnalati sulla stessa applicazione, che sarebbe letteralmente crashata e diventata inaccessibile per qualche minuto. Poco dopo, i tagliandi (che come annunciato dal promoter oggi non saranno messi in vendita a causa dell’elevata domanda) sono apparsi su piattaforme di secondary ticketing a prezzi spropositati, anche tre volte maggiorati rispetto a quelli reali. Il tutto ha scatenato le polemiche degli utenti, che si aspettavano ben altro esito dopo le multe dello scorso mese di giugno.