Secondo alcuni, questo dipinto è la prova che dinosauri e umani abbiano collaborato

Un dipinto risalente al 1562 ha recentemente scatenato un vivace dibattito online. Alcuni credono che l'opera, attribuita erroneamente a un certo "Peter·Bruce Gale", dimostri che i dinosauri e gli umani coesistevano 500 anni fa. Tuttavia, la realtà è ben diversa (ovviamente!).

Il vero autore del dipinto è Pieter Bruegel il Vecchio, un artista fiammingo del Rinascimento, noto per l'opera "Il Suicidio di Saul", che rappresenta eventi descritti nella Bibbia. La confusione è nata da alcune figure nell'opera che sembrano cavalcare strane creature, interpretate da alcuni come dinosauri.

In realtà, si tratta molto probabilmente di cammelli, animali menzionati nella Bibbia in riferimento a Re Saul.

L'artista, non avendo mai visto un cammello, ha probabilmente tentato di rappresentarli basandosi su descrizioni o immagini di seconda mano. Questo fenomeno non è insolito nell'arte medievale europea, dove spesso le rappresentazioni di animali esotici come leoni e cammelli erano inesatte a causa della mancanza di modelli reali (oppure addirittura creature mai viste, come in questa tomba in Egitto).

Questo caso specifico dimostra come le interpretazioni moderne possano distorcere la realtà storica e artistica, portando a conclusioni errate e teorie del complotto. Questa non è la prima volta che da dipinti antichi gli utenti del web creano delle "storie" bizzarre (ma comunque affascinanti). Pensate, infatti, che per alcuni questa opera sia la prova del viaggio nel tempo.