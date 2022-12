Secondo alcuni, il James Webb Space Telescope ha un solo difetto... Il nome! Ecco perché

È quasi un anno, ormai, che il James Webb Space Telescope ci permette di osservare immagini incredibili dello spazio più profondo; ma la comunità scientifica e gli appassionati apprezzano ogni cosa del miracoloso telescopio? Beh, sì, ma a qualcuno non piace tanto il nome...

Il dispositivo deve il suo titolo a James Webb, nato nel 1906. Egli prestò servizio nei Marines, aveva una laurea in giurisprudenza e ricoprì importanti mansioni all’interno dello State Department, alla fine degli anni ’40 e ’50. Durante quel periodo, il presidente Kennedy lo nominò secondo capo amministratore della NASA, per la dedizione dimostrata nel settore scientifico e tecnologico durante la Guerra Fredda. Morì, a causa di malori cardiaci, il 29 marzo 1992 e fu sepolto nel cimitero nazionale di Arlington.

Durante gli anni di permanenza all’Agenzia, Webb riuscì ad ottenere grandi finanziamenti dal Congresso e supervisionò tre progetti mitologici: Mercury, Gemini e Apollo. Chi, se non lui, era un degno omonimo per il nuovo telescopio spaziale? Tuttavia, come viene anche esplicitato nel documentario “Behind the name”, Webb avrebbe preso parte a diversi incontri volti a siglare l’identificazione e l’epurazione dei lavoratori omosessuali (il cosiddetto periodo del “Lavander Scare”); ma le fonti non sempre sono puntuali circa questa sua vicinanza alla corrente discriminatoria.

Gli attivisti, prima ancora che il telescopio fosse lanciato fra le stelle, presentarono una petizione per rinominare il dispositivo, ma la NASA declinò l’iniziativa e ha mantenuto l’omaggio allo studioso.