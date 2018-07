Secondo alcuni utenti, Iliad starebbe bloccando i messaggi winback da altri operatori

La notizia ancora non è stata confermata in via ufficiale da parte dell'operatore telefonico, ma nel frattempo le segnalazioni continuano aumentare e, come sottolineato dai nostri amici di Tariffando, è da prendere con le pinze.

Come vi mostriamo negli screenshot presenti in calce, sono molti gli utenti che stanno lamentando negli ultimi tempi uno strano comportamento da parte delle loro SIM Iliad, su cui non starebbero più ricevendo più i classici messaggi winback da parte degli operatori, attraverso cui è spesso possibile usufruire di offerte molto interessanti per tornare al vecchio gestore telefonico. Si tratta di una pratica molto utilizzata, soprattutto dai giganti che negli ultimi tempi hanno preso di mira le compagnie secondarie, come Iliad.

Tariffando, da sempre uno dei siti più affidabili e di riferimento nel settore delle offerte, riferisce di aver ricevuto una molteplice quantità di segnalazioni da parte di utenti che, dopo essere passati ad Iliad, non starebbero più ricevendo i classici messaggi winback. Un utente ha anche affermato di non essere più in grado di ricevere chiamate dall'estero da parte dell'assistenza telefonica di Amazon.

"Con Wind ricevevo settimanalmente i soliti sms di Vodafone. Ora neanche la benchè minima traccia" afferma uno di questi.

Al momento non sappiamo se si tratti di un disservizio momentaneo al sistema di gestione degli SMS, ma ci concediamo il beneficio del dubbio in quanto da Iliad non è stata confermata in via ufficiale. Fateci sapere, come sempre in questi casi, se anche voi avete notato questa particolarità o meno.