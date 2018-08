Secondo un analista, Apple potrebbe rimuovere il Touch 3D dai prossimi iPhone

Dopo appena 3 anni di servizio, per il 3D Touch, introdotto da Apple con l'iPhone 6S nel 2015, potrebbe essere già ora di andare in pensione. La pensa così l'analista Blayne Curtis, che in una nota fatta recapitare agli investitori scrive come sia "ampiamente risaputo" che i prossimi iPhone non saranno equipaggiati con questa feature.

Curtis, nella nota, si riferiva ai due modelli top di gamma, che secondo i rumor saranno caratterizzati da un display OLED, simile a quello che troviamo oggi sull'attuale iPhone X. Da questa considerazione risulterebbe esclusa la variante "economica" dotata di un pannello LCD, che è già stata al centro di alcuni leak fatti trapelare da un altro analista, Ming-Chi Kuo, il quale mesi fa la descriveva come sprovvista del Touch 3D.

A seguito del suo lancio, Phil Schiller, capo della divisione Marketing di Apple, commentava così il Touch 3D: "Da un punto di vista puramente ingegneristico, è incredibilmente difficile costruire un display dotato dell'hardware necessario a far funzionare il Touch 3D. Potremmo dover gettare al vento un anno intero di studi e prototipi, forse anche due, e tutti i costi e gli investimenti sostenuti durante il suo sviluppo, se finiremo per avrere tra le mani qualcosa che la gente semplicemente non usa. Se si rivelerà come una demo, che a distanza di qualche mese dal suo lancio nessuno utilizza più, sarà stato solo uno spreco di talento e di risorse".

L'assenza del 3D Touch sui nuovi iPhone non è ancora stata confermata, ma visto lo scarso entusiasmo con il quale gli utenti hanno accolto la feature con gli attuali modelli, non ci stupiremmo di vedere i nuovi melafonini sprovvisti di questa funzionalità. Nel frattempo, stando ad un rumor, nemmeno iPhone X Plus supporterà la Apple Pencil.