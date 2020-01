Secondo un antropologo gli UFO potrebbero essere umani provenienti dal futuro

L'idea di entità "extraterrestri" affascina da sempre l'essere umano. Nel 2020, nonostante non abbiamo ancora trovato la vita nell'Universo, per molti, è solo questione di tempo. Un libro, scritto da un antropologo, esamina una bizzarra teoria sull'origine degli UFO: potrebbero essere umani che provengono dal futuro.

"Sappiamo che siamo qui. Sappiamo che esistono gli umani. Sappiamo che abbiamo avuto una lunga storia evolutiva su questo pianeta. E sappiamo che la nostra tecnologia sarà più avanzata in futuro", dichiara a Space.com l'autore Michael Masters, professore di antropologia biologica presso la Montana Tech. "Penso che sia la spiegazione più semplice".

Nonostante non sia il primo ad affermare una simile idea, nel suo nuovo libro, Masters tenta di supportare le sue tesi attingendo dalla sua esperienza in antropologia. Secondo l'uomo, infatti, questo potrebbe essere il modo migliore per imparare qualcosa di una cultura antica. "I presunti resoconti sui rapimenti sono per lo più di natura scientifica", afferma Masters durante la sua intervista. "Probabilmente sono i futuri antropologi, storici, linguisti che stanno tornando per ottenere informazioni in un modo che attualmente non possiamo comprendere."

Secondo Masters, non sono solo scienziati a "venirci a trovare", ma anche turisti. "Indubbiamente in futuro, ci saranno coloro che pagherebbero molti soldi per avere l'opportunità di tornare indietro e osservare il loro periodo preferito nella storia", conclude infine l'uomo. "Alcuni dei siti turistici più popolari sono le piramidi di Giza e Machu Picchu in Perù."

Sicuramente una bizzarra - ma comunque affascinante - teoria. Resta da vedere in che modo questi ipotetici umani futuri abbiano trovato il modo per tornare indietro nel tempo visto che, secondo la quasi totalità dei fisici del globo, farlo è impossibile.