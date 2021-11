Secondo Apple, Il sideloading è il 'migliore amico dei cybercriminali'

Apple ha sempre mantenuto una posizione scettica sul sideloading delle applicazioni, cioè la possibilità di scaricarle e installarle su iPhone e iPad anche a partire da store terzi o dal web, senza passare per l'App Store. La scelta di Apple è dovuta a ragioni di sicurezza, ma molti la considerano un intralcio al libero mercato delle app.

Durante il Web Summit 2021, il Senior Vice President dell'azienda Craig Federighi è tornato sulla questione, arrivando a dichiarare in un discorso che "Il sideloading è il migliore amico dei cybercriminali e inserirlo sugli iPhone scatenerebbe l'industria dei malware". Il ragionamento di Federighi è piuttosto semplice: permettendo il sideloading, Apple non potrà controllare i software installati sugli iPhone, dunque non sarà capace di garantire che siano primi di virus e malware.

In effetti, uno studio di qualche mese fa ribadiva che gli iPhone sono più sicuri degli smartphone Android e che la mancanza del sideloading per i device di Cupertino contribuisce molto a renderli più affidabili per gli utenti. Il discorso di Federighi, comunque, riprende le critiche di Apple al Digital Markets Act dell'Unione Europea, che, se passasse e diventasse legge nel territorio dell'UE, imporrebbe all'azienda di permettere ai suoi utenti di installare applicazioni scaricate al di fuori dal suo App Store.

Federighi crede anche che sia sbagliato lasciare la scelta agli utenti: una delle proposte più interessanti riguardo al sideloading, infatti, è quella di inserire negli iPhone la possibilità di attivarlo come una funzione presente nelle impostazioni di sistema. Tuttavia, secondo Federighi "i criminali sono furbi, e sono molto bravi a nascondersi sotto gli occhi di tutti": anche gli utenti più informati ed esperti, che potrebbero decidere di attivare il sideloading per via della propria esperienza, potrebbe incappare in siti web truffaldini o in app finte.

Infine, il Vice Presidente di Apple riporta un problema di privacy: alcuni social network, secondo Federighi, potrebbero usare il sideloading per "cercare di evitare le protezioni della privacy dell'App Store, rendendo le loro app disponibili solo via sideloading. Il sideloading distrugge la sicurezza dei device e pone i dati delle persone a rischio".