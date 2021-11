Secondo un astrofisico stiamo sbagliando qualcosa nella ricerca della vita

Uno dei sogni degli astrofisici e degli astronomi è sicuramente quello di scoprire la vita all'interno dell'Universo, che sia questa intelligente o primordiale. Tuttavia, secondo l'astrofisico della State University of New York, gli scienziati devono smettere di cercare soltanto la vita intelligente all'interno del cosmo.

"Gli esseri umani hanno scansionato e cercato i cieli alla ricerca di segni di altre civiltà avanzate nell'universo", ha scritto Sutter su una rubrica che sta curando per Space.com. "Non abbiamo trovato niente. Assolutamente niente. Quindi forse non dovremmo essere così concentrati sulla vita intelligente, ma su qualsiasi tipo di vita". A questo proposito, date un occhio al nostro approfondimento sul Paradosso di Fermi.

L'idea principale alla base della ricerca di vita extraterrestre del SETI è che "la vita intelligente dovrebbe essere più facile da rilevare rispetto alla vita normale e non intelligente, perché le creature intelligenti sono in grado di far conoscere davvero la loro presenza". Tuttavia qualcosa sembra stia andando storto. "O la vita intelligente non è così comune come avremmo potuto sperare, o non è così rilevabile come avremmo potuto sperare".

L'unica cosa che possiamo fare, secondo Sutter, è cercare più possibili fonti di vita nel cielo tenendo conto delle biofirme... che potrebbero suggerire vita meno avanzata su mondi lontani. "La vita non intelligente potrebbe non essere così comune come la vita intelligente, ma le creature semplici sono ancora in grado di rendersi evidenti".