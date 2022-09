Secondo un astronauta NASA l'idea di Elon Musk di colonizzare Marte è orribile

Marte sta diventando un obiettivo molto conteso sulla Terra, tra la NASA, la Cina ed Elon Musk che intendono metterci piede. Sono già state create numerose idee di possibili città marziane che sostenteranno gli essere umani, ma tutto questo sembra essere "orribile" secondo l'astronauta della NASA Stanley Love.

"Penso che sia possibile? Sì", ha dichiarato Love al The US Sun. "Penso che sarebbe divertente? No. Penso che sarebbe orribile." Questa affermazione un po' controtendenza da parte del cosmonauta è stata fatta a causa di un soggiorno in Antartide per diversi mesi, che ha segnato lo scienziato sulle difficoltà di vivere in un luogo diverso da quella che chiamiamo "casa".

L'uomo ha infatti vissuto in condizioni di "miseria", isolato e in un luogo poco ospitale: praticamente il soggiorno che gli astronauti dovranno fare, almeno inizialmente, sul Pianeta Rosso. Proprio per questo motivo i primi coloni su Marte moriranno, ma in modo glorioso, secondo una dichiarazione di Elon Musk di qualche tempo fa.

Love ricorda che durante la sua missione portarono "tre piccole mele vermiformi delle dimensioni di una pallina da ping pong dalla Nuova Zelanda. Eravamo in otto e abbiamo diviso con cura quelle mele in modo che tutti avessero esattamente tre ottavi di una piccola mela." Su Marte, a detta dell'astronauta, non si avranno neanche le mele.

"Ci vorrà molto tempo prima che Marte sia in grado di produrre anche una piccola mela vermiforme delle dimensioni di una pallina da ping pong", continua Stanley al Sun. "Marte non è un picnic... non credo che alla gente piacerà."