Secondo astronomi, Starlink potrebbe impedirci di vedere asteroidi pericolosi in arrivo

Dall'annuncio di Starlink, un progetto che promette di portare internet in tutto il globo grazie ad una mega-costellazione di satelliti situati nell'orbita terrestre, gli astronomi non sono stati per nulla contenti.

Secondo una recente dichiarazione, gli addetti ai lavori temono che la mega-costellazione di piccoli satelliti possa rendere più difficile individuare gli asteroidi vicino alla Terra. Finora, tuttavia, la costellazione è composta da soli 120 satelliti, ma anche questo numero relativamente basso è stato sufficiente per impedire alla vista degli astronomi del cielo notturno (così come testimoniano recenti osservazioni astronomiche).

Anche una roccia spaziale relativamente piccola può causare danni enormi se dovesse scontrarsi con la Terra, e individuarli è già difficile di suo. Man mano che Starlink crescerà, la luce dei satelliti potrebbe rendere ancora più difficile il rilevamento di asteroidi, affermano gli esperti ad Axios.

Tuttavia, gli astronomi potrebbero non avere altra scelta se non quella di sviluppare nuovi e potenzialmente costosi metodi di rilevamento, come ad esempio dei software in grado di eliminare i satelliti di SpaceX nelle immagini prodotte da telescopi terrestri (o un osservatorio sulla Luna, proprio come ha in mente la Russia).

Sicuramente, una polemica che continuerà ancora per lungo tempo e che farà discutere sempre di più man mano che la compagnia di Elon Musk invierà i veicoli spaziali nell'orbita terrestre. Staremo a vedere quello che succederà.