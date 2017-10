Secondo la calcolatrice di iOS 11, 1+2+3 fa 24. Scoperto un nuovo bug

Gli utenti di MacRumors hanno riscontrato un nuovo divertente bug in iOS 11. Questa volta però il problema non riguarderebbe il sistema operativo in se, ma l’applicazione Calcolatrice, che non riuscirebbe a portare a termine correttamente un calcolo piuttosto elementare.

Se si digita velocemente 1+2+3, infatti, il calcolatore non restituisce il risultato esatto, ovvero 6, ma 24. Il tutto sarebbe da imputare ad un bug nell’animazione della digitazione di due o più numeri insieme, che non registra il tasto dell’addizione quando si digitano i numeri 2 e 3, rendendo di fatto l’addizione 1+23, che appunto fa 24.

Lo stesso a quanto pare varrebbe anche per altri calcoli, ma il problema si verificherebbe appunto quando si digitano velocemente i numeri.

Alcuni utenti avrebbero sperimentato problemi simili nelle precedenti versioni di iOS, ma il lag dell’animazione sarebbe particolarmente evidente in iOS 11, il che rende praticamente inutilizzabile calcolatrice del sistema operativo per i calcoli rapidi.