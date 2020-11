Dopo il primo, un secondo cavo si è rotto nell'Osservatorio più grande del mondo

L'Osservatorio di Arecibo non se la sta passando di certo bene. Ad agosto, infatti, è stato gravemente danneggiato da un cavo tirante in acciaio cha ha causato ingenti danni alla struttura. Un altro cavo ha seguito lo stesso destino venerdì alle 19:39 (ora di Porto Rico, luogo in cui è situato il radiotelescopio).

Questo cavo si è rotto ed è caduto sulla parabola riflettente sottostante, provocando ulteriori danni alla parabola e ad altri cavi vicini. Entrambi i cavi erano collegati alla stessa torre di supporto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e gli ingegneri stanno già lavorando per stabilizzare la struttura.

Il motivo della rottura, secondo i funzionari, è il carico extra che i cavi rimanenti hanno dovuto sopportare da agosto. "Questo non è certamente quello che volevamo vedere, ma l'importante è che nessuno si sia fatto male", ha dichiarato Francisco Cordova, il direttore dell'osservatorio. "Siamo stati premurosi nella nostra valutazione e abbiamo dato priorità alla sicurezza nella pianificazione delle riparazioni che avrebbero dovuto iniziare martedì. Ora questo."

Il team spera di essere in grado di ridurre la tensione nei cavi esistenti nella torre e di installare rinforzi in acciaio per alleviare temporaneamente parte del carico aggiuntivo che viene distribuito tra i cavi rimanenti. Gli esperti si stanno attualmente mobilitando per cercare si salvare e, soprattutto, evitare l'ulteriore danneggiamento della struttura.

L'Osservatorio di Arecibo ospita uno dei telescopi più potenti del pianeta ed è utilizzato da scienziati di tutto il mondo per condurre ricerche nei settori delle scienze atmosferiche, delle scienze planetarie, della radioastronomia e dell'astronomia radar.