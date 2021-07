Secondo il direttore della NASA c'è una 'competizione aggressiva' con la Cina

Il nuovo direttore della NASA, Bill Nelson, ha più volte dimostrato una certa apprensione verso la campagna di esplorazione spaziale cinese e, di recente, è tornato sull'argomento sottolineando come la competizione tra Stati Uniti e Cina sia ancora di stampo "molto aggressivo".

Quando Donald Trump ha dovuto lasciare il posto all'attuale Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, anche ai vertici della NASA è stato necessario un ricollocamento: l'ex direttore Jim Bridenstine ha volontariamente rinunciato alla sua carica per far posto ad una persona più "affine" al nuovo clima politico, facendo entrare in gioco l'attuale direttore Bill Nelson.

Adesso la NASA si trova in uno dei momenti più delicati della sua storia, in quanto è vicinissima a coronare (e a rinnovare) un sogno che manca da lungo tempo: riportare l'umanità sulla Luna. Il percorso è stato lungo e tortuoso, nonché incredibilmente dispendioso, ma il primo lancio del nuovo razzo vettore SLS sembra ormai alle porte (probabilmente lo vedremo in volo nei primi mesi del 2022).

Tornare sulla Luna è adesso una delle priorità fondamentali che la NASA deve portare a termine, ma il direttore Bill Nelson sa che bisogna giocare in un campo non facile, in quanto l'agenzia spaziale statunitense ha un avversario temibile con cui confrontarsi: la Cina. I successi spaziali cinesi di recente sono stati a dir poco sensazionali (sia in ambito lunare, sia in ambito marziano), e ai vertici della NASA sanno che c'è poco da scherzare.

In molti però hanno posto una domanda lecita: "perché si continua ad affrontare l'esplorazione spaziale come una sfida (vecchia eco della Guerra fredda), invece che come una competizione comune in cui cooperare o quantomeno lavorare indipendentemente?". A tali parole ha risposto proprio il direttore Bill Nelson, che vede nella campagna della CNSA una vera e propria competizione "aggressiva":

"Anche se siamo sbarcati sulla Luna per primi, e diverse volte, 55 anni fa, dubito che il popolo americano vorrebbe che gli Stati Uniti tornassero sulla Luna e atterrassero dopo i cinesi, quindi è lì che vedo parte della concorrenza aggressiva. Vedo anche parte di quella competizione in loro che pianificano tre missioni proprio al polo sud della Luna, stesso obiettivo delle nostre Missioni Artemis, e dove sappiamo che c'è molta acqua".

Quell'acqua, come più volte gli scienziati hanno ipotizzato, potrebbe rivelarsi una fonte preziosissima per lavorare e raffinare - in futuro - carburante per missioni spaziali, ma resta ancora da vedere quanto sia accessibile quel ghiaccio d'acqua e quanta elaborazione necessiti prima che possa riempire un serbatoio di un veicolo spaziale. È chiaro, però, che chi arriverà per primo avrà più possibilità di fare passi in avanti.

Non è la prima volta che Nelson usa i successi cinesi come "monito" per il programma spaziale americano, e del resto è comprensibile: a nessuno piace arrivare secondo. Bisogna tenere conto, infine, che la Cina sta stringendo alleanze sempre più solide con la Russa, altro avversario storico degli Stati Uniti.