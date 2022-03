Secondo Dmitry Rogozin, capo di Roscosmos, l'ISS non sorvola la Russia: sbagliato!

Dmitry Rogozin, capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, qualche giorno fa aveva "minacciato" i membri dell'ISS dicendo che senza il loro supporto la Stazione Spaziale Internazionale potrebbe schiantarsi sulla Terra. Tuttavia, nella sua dichiarazione Rogozin sembra non aver fatto per bene i calcoli.

Nel post pubblicato su Twitter il capo di Roscosmos affermava quanto segue: "c'è anche la possibilità di far cadere una struttura da 500 tonnellate in India e Cina. Vuoi minacciarli con una prospettiva del genere? La Stazione Spaziale Internazionale non sorvola la Russia, quindi rischiate molto". In realtà, però, la stazione orbitante sorvola la Russia.

A notare l'errore sono stati gli utenti del subreddit r/SpaceXMasterrace che hanno sottolineato che, in realtà, l'ISS vola effettivamente su una parte sostanziale del Paese (ma qual è il destino della stazione senza Roscosmos?). Si sta parlando infatti del pezzo di terra che confina direttamente con paesi come Ucraina, Kazakistan, Mongolia, Cina e Corea del Nord.

Sicuramente la "minaccia" non è passata inosservata, ma l'errore invece sì... ma non per molto. La Stazione Spaziale Internazionale, così come potrete osservare dall'immagine in calce alla notizia, sorvola la Russia. Questa non è la prima dichiarazione di Rogozin in merito alla "questione spaziale" e a salvare l'ISS potrebbe essere anche Elon Musk.