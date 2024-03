Secondo Elon Musk i cannibali stanno invadendo gli Stati Uniti, ecco perché

Elon Musk, il miliardario dalle molteplici facce, ha recentemente sollevato un polverone con dichiarazioni che hanno acceso il dibattito sul tema dell'immigrazione e dei diritti umani. Al centro della tempesta, le parole di Musk che, in un impeto di fervore controverso, ha etichettato i migranti haitiani come "cannibali".

Queste osservazioni arrivano in un momento di particolare tensione per la nazione caraibica, dove le agitazioni politiche hanno raggiunto il culmine con la dimissione del primo ministro Ariel Henry, in un contesto di proteste e disordini che hanno visto le strade di Haiti avvolte dalle fiamme delle barricate.

Su X, piattaforma social guidata da Musk, si è diffuso un video, prontamente rimosso per violazione delle norme, che avrebbe mostrato atti di cannibalismo in Haiti, senza però che emergessero prove concrete a sostegno di queste affermazioni.

La reazione di Musk a un servizio della NBC sull'argomento non ha fatto che alimentare ulteriormente la polemica, con il miliardario che ha difeso la propria posizione adducendo la necessità di proteggere gli americani da presunti pericoli, nonostante l'assenza di report credibili che confermino le sue affermazioni estreme.

Le parole di Musk non solo hanno riacceso il dibattito su temi sensibili come l'immigrazione e il razzismo ma hanno anche messo in luce la crisi umanitaria che affligge Haiti, nazione stretta nella morsa di una profonda crisi, senza che emergano proposte concrete su come offrire supporto e solidarietà.

Le reazioni del mondo accademico e dei gruppi per i diritti civili non si sono fatte attendere, condannando le dichiarazioni di Musk come parte di una narrazione razzista e deumanizzante, che ignora le complessità della situazione haitiana e mina gli sforzi di chi cerca di promuovere una visione più equa e inclusiva della società.

