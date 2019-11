Secondo Elon Musk i lanci dei razzi di SpaceX costeranno l'1% di quelli della NASA

Al primo U.S. Air Force Space Pitch Day della storia, un evento dalla durata di due giorni per discutere con start-up e aziende non tradizionali, il famosissimo CEO di SpaceX, Elon Musk, ha affermato apertamente che il futuro razzo spaziale della compagnia sarà molto economico da lanciare in orbita. Davvero tanto.

"Se consideri i costi operativi, forse costerà qualcosa come 2 milioni di dollari", dichiara Musk durante l'evento, così come citato da Space.com. "Molto meno di un piccolo razzo, quindi è qualcosa che deve essere fatto."

Ai più la cifra potrebbe sembrare comunque enorme, tuttavia si tratta di una piccola frazione del costo di lancio della NASA che si attesta, in media, a circa 152 milioni di dollari per lancio. Secondo Musk, infatti, SpaceX lancerà merci e persone spendendo solo l'1,3% dell'Agenzia Spaziale Americana. Facendo esattamente la stessa cosa.

Attualmente la compagnia del miliardario sta costruendo dei razzi spaziali capaci di inviare nello spazio fino a 100 passeggeri contemporaneamente. Nonostante i costi siano crollati grazie alla politica del riutilizzo di SpaceX, un lancio del razzo Falcon 9 costa attualmente 62 milioni di dollari, trenta volte il prezzo indicato da Musk per il futuro.

Si tratta di un'esagerazione, o sarà effettivamente possibile da parte della compagnia lanciare dei razzi a quel costo? I dati attualmente disponibile non sono di certo dalla parte dell'uomo. Si tratta, senza dubbio, di un obiettivo altamente ambizioso.