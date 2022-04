Secondo Elon Musk la vita su Marte sarà 'pericolosa, angusta e difficile'

Chi ha detto che i primi coloni su Marte andranno in villeggiatura? La vita sul Pianeta Rosso, secondo una dichiarazione di Elon Musk, sarà "pericolosa, angusta e difficile". Non solo, perché qualche tempo fa il CEO di SpaceX aveva affermato che i primi coloni di Marte moriranno ma in modo spettacolare.

"È molto importante sottolineare che il pianeta, soprattutto all'inizio, non sarà lussuoso", ha dichiarato il miliardario durante una video intervista con Chris Anderson, il capo delle conferenze TED. "Sarà un lavoro pericoloso, angusto, difficile e duro". Musk ha infatti paragonato gli sforzi di reclutamento per Marte a un annuncio del 1900 per una spedizione in Antartide.

Effettivamente il miliardario non ha tutti i torti: il Pianeta Rosso ha una temperatura media di -62,22 °C, l'aria è irrespirabile, nel suolo non cresce vita e le persone dovrebbero vivere nel sottosuolo per evitare di esporsi ai pericolosi raggi cosmici, poiché l'atmosfera di Marte non proteggerà come quella della Terra.

Tuttavia, l'obiettivo di Elon è quello di costruire una "seconda Terra" perché sul nostro pianeta la vita potrebbe finire, un giorno. "La civiltà umana potrebbe finire per ragioni esterne come una meteora gigante o super vulcani o cambiamenti climatici estremi o la terza guerra mondiale, o sai, una qualsiasi di una serie di ragioni".

Insomma, il miliardario sembra avere le idee abbastanza chiare e adesso non possiamo far altro che aspettare per vedere quello che farà insieme alla sua compagnia spaziale. Intanto, qualche tempo fa Musk si è autoproclamato imperatore di Marte.