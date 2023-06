Secondo Elon Musk questo serial killer in fin dei conti aveva 'ragione'

Qualche giorno fa, il 10 giugno, è morto Theodore John Kaczynski, serial killer americano e conosciuto con il più noto soprannome di Unabomber, condannato all'ergastolo per aver inviato pacchi postali esplosivi a numerose persone provocando 3 morti e 23 feriti.

Dopo la sua morte, il web è tornato nuovamente a parlare del killer e su Twitter, il social di proprietà di Elon Musk, lo stesso miliardario ha commentato una frase di Kaczynski - ovvero "la rivoluzione industriale e le sue conseguenze sono state un disastro per la razza umana" - esordendo con un "potrebbe non avere torto".

Ci sono certamente diverse cose che non vanno, secondo il popolo di internet, in questa affermazione. In primis, Musk è d'accordo sul fatto che la rivoluzione industriale sia stata un vero disastro per l'umanità... quando il miliardario è forse colui che ha maggiormente tratto beneficio dall'industrializzazione (il che fa ridere, poiché un capitalista sta affermando che il capitalismo è un male e giustamente gli utenti di Twitter hanno visto un po' di incoerenza, ndr).

Inoltre, il proprietario di SpaceX - sottolineiamo - sta affermando in pubblica piazza che è d'accordo con una frase di un terrorista che ha ucciso diverse persone e ne ha ferite molte altre. In quanto tale, il commento di Musk ha guadagnato una pungente derisione da tutti i punti di vista; come personaggio pubblico, infatti, sappiamo che certi commenti difficilmente possono essere digeriti.

Insomma, nel bene o nel male le affermazioni (e azioni) del miliardario riescono sempre a far discutere.