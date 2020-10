Secondo Elon Musk nel nostro Sistema Solare non esiste la vita

Gli scienziati cercano forme di vita nello spazio da oltre mezzo secolo e, ancora oggi, si continua ad esplorare il cosmo e il nostro quartiere galattico. Secondo il CEO di SpaceX e Tesla, il chiacchieratissimo Elon Musk, all'interno del nostro Sistema Solare non sembra esistere alcuna forma di vita.

"Forse sotto il ghiaccio di Europa o batteri estremofili sotto la superficie di Marte", aggiunge Musk. Sicuramente non esiste la vita all'interno del nostro Sistema Solare almeno come la intendiamo noi, ovvero civiltà evolute o animali. Ci sono molte probabilità, però, che esistano forme di vita batteriche perfino all'interno del nostro quartiere galattico.

I posti dove cercala non sono pochi: dal sottosuolo di Marte, alle nuvole di Venere e perfino sotto la crosta ghiacciata di alcune lune (come quella di Saturno, Encelado, o quella di Giove, Europa). Attualmente, infatti, Europa - secondo molti scienziati - è il luogo più probabile in cui trovare la vita intelligente.

"Se c'è qualcosa su Marte, è probabile che si tratti di batteri molto piccoli", ha dichiarato Monica Grady della Liverpool Hope University nel Regno Unito. "Ma penso che abbiamo maggiori possibilità di avere forme di vita leggermente superiori su Europa, forse simili all'intelligenza di un polpo." Tuttavia, così come disse anche Carl Sagan "affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie".

Chi avrà ragione tra Musk e gli scienziati?