Secondo Elon Musk SpaceX creerà carburante per i razzi dall'aria

SpaceX è al lavoro sulla costruzione di Starship, il veicolo spaziale della compagnia che porterà gli esseri umani sulla Luna e poi su Marte. Lo sviluppo procede sicuramente senza sosta e secondo quanto affermato da Elon Musk, la compagnia sta lavorando a un programma per estrarre anidride carbonica dall'atmosfera e trasformarla in carburante.

Abbiamo pochissimi dettagli in merito alla questione, anche se Musk ha ribadito che questo aspetto sarà ideale per Marte, dove l'anidride carbonica atmosferica rappresenta una delle poche cose che potrebbero essere utilizzate per alimentare i veicoli spaziali.

"SpaceX sta avviando un programma per eliminare la CO2 dall'atmosfera e trasformarla in carburante per missili", queste le parole del CEO. Questa non è la prima volta che si parla dell'argomento, e in passato alcuni ricercatori avevano scoperto come convertire la CO2 in carburante per aerei.

Questa è certamente una buona notizia per i viaggi spaziali verso Marte, un pianeta dove l'anidride carbonica costituisce il 96% dell'atmosfera, poiché in questo modo si potrebbero alleggerire (e di molto) i veicoli spaziali, che non avrebbero bisogno di portare anche carburante extra per il ritorno dal Pianeta Rosso.

Non è ancora chiaro se SpaceX alla fine utilizzerà o no questa tecnologia (che sembra avere alcune incertezze). In questo caso non possiamo far altro che attendere ulteriori svolte o dichiarazioni del sempre attivo Elon Musk, eletta personalità dell'anno dal Time.