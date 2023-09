Secondo un esperto, non dovresti mai mangiare da McDonald's in questa fascia oraria

Se siete consumatori abituali dei prodotti McDonald’s, avrete fatto sicuramente caso alla variabilità del servizio del “ristorante” di turno. Beh, ci sono tantissimi fattori che condizionano la nostra esperienza, tuttavia si è riusciti a identificare un momento della giornata in cui è meglio evitare il fast food: si tratta delle 10:30 del mattino.

Probabilmente, coloro che evitano come la peste i punti McDonald’s non sanno che, oltre a preparare una vasta gamma di panini, in loco vi è anche una caffetteria, piena di cornetti, pasticcini e ciambelle. Durante le 10:30 del mattino, la maggior parte dei fast food della celebre catena statunitense passa dal menu colazione al menu pranzo.

A rivelarlo è stato Mike Haracz, ex chef di McDonald’s, in un video su TikTok. L’uomo ha spiegato che alle 10:30 i dipendenti devono cambiare la temperatura delle griglie, togliere gli articoli da colazione dalle vetrine e aggiungere quelli del pranzo… Il tutto mentre i clienti ordinano, senza nessun limite, sia il menu della colazione che del pranzo. In quella fascia oraria, il servizio diventa più lento e caotico e i lavoratori sono più stressati che mai.

Ovviamente, molto dipende dalla mole della clientela del fast food preso in esame, ma i dipendenti McDonald’s operativi nelle grandi città vivono un vero inferno durante quell’orario.

Tuttavia, Haracz ci rivela anche un dato importante: ordinare a quell’ora un prodotto del servizio pranzo, equivale ad avere il pasto più fresco della giornata, dato che saranno i primi BigMac e McNuggets ad uscire dalle cucine. Ergo, se preferisci l’aspetto “food” al “fast”, visita un McDonald’s alle 10:30, ma ricorda di esser paziente con chi ti serve!

Chissà com'è il servizio a quell'ora nei McDonald's senza umani...