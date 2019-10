Secondo un esperto i software inizieranno ad avere una personalità entro il 2069

Dichiarazioni del genere fanno sempre gelare un po' il sangue, sopratutto perché - almeno per adesso - non possiamo certo concepire un concetto simile. Tuttavia, la tecnologia sta facendo passi da gigante, e nel prossimo futuro potremmo essere testimoni di qualcosa di veramente unico. D'altronde, internet è stato inventato appena cinquant'anni fa.

In onore del 50° anniversario del primo messaggio tra due computer, il Pew Research Center e la Elon University hanno chiesto a centinaia di esperti di tecnologia di immaginare come potrebbe evolversi internet nei prossimi 50 anni anni.

Uno di quegli esperti, in particolare, immagina un futuro in cui i software potrebbero già avere "diritti, personalità e una responsabilità limitata", entro il 2069. A parlare è Jerry Michalski, ex analista tecnologico che ha fondato Relationship Economy Expedition.

Potrebbe sembrare fantascienza, ma alcuni esempi di queste dichiarazioni possiamo già vederli quest'oggi. Ad esempio, nel 2017, l'Arabia Saudita ha concesso a Sophie, un androide in grado di conversare e rispondere alle domande poste, la cittadinanza.

Tuttavia, come ha anche sottolineato Michalski nella sua risposta, "mezzo secolo è molto tempo", quindi è difficile dire con certezza in che modo potrebbe evolversi la situazione. L'uomo ammette anche che la sua idea potrebbe essere totalmente differente da come l'ha immaginata.