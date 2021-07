Secondo un (falso) movimento complottista americano gli uccelli non esistono

Ah l'America, grande terra di libertà, speranza e... complottisti. C'è, infatti, un movimento complottista nel paese che sostiene che gli uccelli non siano reali. O per meglio dire... una volta erano reali, mentre adesso sono stati sostituiti con droni per volere di Barack Obama. Ovviamente si tratta di una grande presa in giro.

Il movimento "birdsarentreal" ha molti sostenitori, sia online che offline. Al raduno, che si è svolto a Springfield, Missouri, hanno partecipato un gran numero di persone. Molto probabilmente tutti questi sostenitori (almeno la maggior parte) stanno semplicemente prendendo in giro i fan della teoria del complotto.

La teoria è stata concepita per la prima volta nel 2017 e afferma che negli anni '50 la CIA si trovava di fronte a due problemi: trovare un modo per sorvegliare l'intera popolazione americana e fermare gli uccelli che facevano i loro bisogni sulle auto dei funzionari della CIA.

"In una trascrizione rubata da un ex vice della CIA" è possibile leggere sul sito web di Birds Are not Real, "i superiori erano così infastiditi dal fatto che gli uccelli lasciassero cadere materia fecale sui finestrini della macchina che hanno giurato di spazzare via ogni singola creatura piumata volante in Nord America".

Nel 1969, John F. Kennedy - secondo la divertente teoria - venne assassinato per essersi opposto al piano dopo aver visto un prototipo di robot "Tacchino X500". Dopo diversi prototipi e aggiornamenti, gli uccelli sono stati finalmente rilasciati nel 2001 da Obama. Insomma, sicuramente una grande presa in giro a tutti i sostenitori della teoria del complotto, ma che paradossalmente potrebbe creare l'effetto opposto... per chiunque sia così "pazzo" da credere a qualcosa del genere.

Certo, se ci fosse stato anche Bill Gates tutto sarebbe stato più credibile.