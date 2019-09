Secondo un famoso blog un laser potrebbe creare una buco nella realtà

Un blog tecnologico sufficientemente autorevole ha interpretato in modo curioso (da un certo punto di vista, catastrofico) un articolo su una nuova e avveniristica tecnologia laser, pubblicato sulla famosa rivista di fisica accademica Physical Review Letters sulla tecnologia laser all'avanguardia.

Il blog in questione è Ars Technica. Secondo Ars la tecnologia descritta nell'articolo, che di per sè è molto tecnico e asettico, potrebbe far passare un laser "attraverso il tessuto dell'Universo".



E questo, secondo la spiegazione di Ars, sarebbe un vero problema, chiave, dei laser superpotenti. Tenderebbero, cioè, a distruggere tutto ciò che si usa per mettere a fuoco il fascio.



L'idea presentata nello studio, di un ricercatore dell'Université Paris-Saclay, è l'utilizzo di uno specchio fatto di plasma per mettere a fuoco il fascio. Un materiale simile a ciò di cui è fatto il Sole, per intenderci.



Secondo Ars, se riuscissero in questa impresa (estremamente futuristica) il laser potrebbe addirittura arrivare a strappare "il tessuto stesso dello spazio e del tempo". Un laser che sarebbe quindi anche più potente del laser più potente del mondo.



"Funzionerà nella realtà? Credo di sì", ha scritto Ars. "Poi, naturalmente, possono tutti guardare con stupore il buco che hanno fatto".



La questione è quindi puramente ipotetica. Se davvero possono riuscire ad usare uno specchio fatto di plasma, e se davvero Ars ha interpretato correttamente lo studio (e sono due grossi se), il risultato potrebbe essere quello descritto. Certamente emozionante (come la spada laser creata a scopo medico), apre a tutta una serie di speculazioni sulle conseguenze che una tale "catastrofe" potrebbe avere sulla realtà. Chissà!

