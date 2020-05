Secondo la FDA anche i nostri cani e gatti dovrebbero praticare il distanziamento sociale

La Food and Drug Administration (FDA), ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha raccomandato ai proprietari di animali domestici di effettuare le pratiche di allontanamento sociale anche per cani e gatti durante questa epidemia di coronavirus.

Una scheda informativa della FDA del 30 aprile indica che gli animali domestici non dovrebbero interagire con persone o altri animali al di fuori del nucleo familiare. I gatti dovrebbero essere tenuti in casa quando possibile, e i cani devono essere tenuti al guinzaglio in grado di mantenere una distanza di poco meno di due metri da altri esseri umani e animali.

L'agenzia ha anche raccomandato ai proprietari di cani di evitare parchi per cani o altri luoghi pubblici "dove si riuniscono un gran numero di persone e cani". In diverse parti del mondo, infatti, alcuni animali si sono infettati del nuovo coronavirus, come un gatto domestico ad Hong Kong e uno in Belgio. Un gatto domestico positivo di New York, inoltre era in una famiglia in cui nessun essere umano era infetto. Anche tre cani sono risultati positivi.

"In base alle informazioni limitate disponibili fino ad oggi, il rischio che gli animali diffondano il virus che causa COVID-19 nelle persone è considerato basso", ha dichiarato la FDA. "In questo momento, non ci sono prove che gli animali abbiano un ruolo significativo nella diffusione del virus che causa COVID-19". Il consiglio a tenere i gatti in casa è per impedire loro di ammalarsi o di infettare altri felini.

Anche i furetti e alcune razze di criceti si sono dimostrati suscettibili alle infezioni in un ambiente di laboratorio, secondo la FDA, mentre suini, polli e anatre non si sono infettati o hanno diffuso l'infezione. È stato segnalato anche un caso di una tigre infetta da coronaviurs, da allora, altre quattro tigri e tre leoni allo allo zoo del Bronx sono risultati positivi.