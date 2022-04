Il tempo, secondo la fisica, potrebbe non esistere realmente

Il tempo esiste? La risposta a questa domanda può sembrare ovvia: certo! Basta guardare un calendario o un orologio. Ma gli sviluppi della fisica suggeriscono che la non esistenza del tempo è una possibilità aperta e che dovremmo prendere sul serio.

La fisica è in crisi. Nell'ultimo secolo abbiamo spiegato l'Universo con due teorie fisiche di grande successo: la relatività generale e la meccanica quantistica. La meccanica quantistica descrive come funzionano le cose nel minuscolo mondo delle particelle e delle interazioni tra particelle. La relatività generale descrive il quadro generale della gravità e di come si muovono gli oggetti.

Entrambe le teorie funzionano molto bene di per sé, ma si pensa che le due siano in conflitto l'una con l'altra. Sebbene l'esatta natura del conflitto sia controversa, gli scienziati generalmente concordano che entrambe le teorie devono essere sostituite con una nuova teoria più generale.

I fisici vogliono produrre una teoria della "gravità quantistica" che sostituisca la relatività generale e la meccanica quantistica, catturando al contempo lo straordinario successo di entrambe. Una tale teoria spiegherebbe come funziona il quadro generale della gravità su scala ridotta delle particelle.

Si scopre, quindi, che produrre una teoria della gravità quantistica è straordinariamente difficile. Un tentativo di superare il conflitto tra le due teorie potrebbe essere la teoria delle stringhe. La teoria delle stringhe sostituisce le particelle con stringhe che vibrano fino a 11 dimensioni.

Tuttavia, la suddetta teoria fornisce una gamma di modelli che descrivono un Universo sostanzialmente simile al nostro, ma in realtà non fanno previsioni chiare che possano essere testate da esperimenti per capire quale modello sia quello giusto.

Negli anni '80 e '90, molti fisici divennero insoddisfatti della teoria delle stringhe e inventarono una serie di nuovi approcci matematici alla gravità quantistica. Uno dei più importanti di questi è la gravità quantistica ad anello, che propone che il tessuto dello spazio e del tempo sia costituito da una rete di blocchi discreti estremamente piccoli, o "loop".

Uno degli aspetti notevoli della gravità quantistica ad anello è che sembra eliminare completamente il tempo. La gravità quantistica ad anello non è la sola ad abolire il tempo: anche numerosi altri approcci sembrano rimuovere il tempo come aspetto fondamentale della realtà.

Sebbene la fisica possa eliminare il tempo, sembra lasciare intatta la causalità: il senso in cui una cosa può crearne un'altra. Forse ciò che la fisica ci sta dicendo, quindi, è che la causalità e non il tempo è la caratteristica fondamentale del nostro Universo.

Se è vero, gli studi fisici possono continuare a sopravvivere. Perché è possibile ricostruire un senso di azione interamente in termini causali. Almeno, questo è ciò che Kristie Miller, Jonathan Tallant e Sam Baron discutono nel loro nuovo libro.

La scoperta che il tempo non esiste potrebbe non avere alcun impatto diretto sulle nostre vite, anche se spinge la fisica in una nuova era.