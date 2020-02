Secondo fisici, in passato, la 'vita' della Terra potrebbe aver colonizzato altri mondi

Milioni o miliardi di anni fa una gigantesca cometa potrebbe aver sfiorato i confini esterni della nostra atmosfera, diversi chilometri sopra la superficie della Terra, troppo lontana per bruciare come una palla di fuoco, ma abbastanza vicina per "catturare" dei microbi.

Questi microbi finirono per radicarsi in profondità nella superficie porosa della cometa, protetti dalle radiazioni dello spazio, mentre la pietra si allontanava dal nostro pianeta e usciva completamente dal nostro sistema solare. Dopo milioni di anni, la cometa potrebbe essersi schiantata su un pianeta, depositando i microbi, e dando il via alla creazione della vita.

Questa è la teoria di una coppia di astrofisici di Harvard, Amir Siraj e Avi Loeb. Secondo quanto dichiarato da loro a LiveScience, infatti, un evento del genere potrebbe essersi verificato tra una e alcune decine di volte nella storia della Terra. Mentre il concetto dello studio può sembrare inverosimile, l'umanità è costantemente confrontata con apparenti impossibilità: dalla Terra che gira intorno a Sole, alla fisica quantistica.

Inoltre, una serie di esperimenti con piccoli razzi negli anni '70 ha trovato colonie di batteri nell'atmosfera superiore. Di tanto in tanto le comete entrano e escono dal nostro sistema solare, e i calcoli di Siraj e Loeb mostrano che quanto detto è plausibile, forse anche probabile. Le comete sono porose e potrebbero effettivamente proteggere i microbi dalle radiazioni mortali dello spazio. "È un nuovissimo campo scientifico", ha dichiarato Siraj a Live Science.

Tuttavia, ci sono diversi scetticismi sulla faccenda. Stephen Kane, un astrofisico presso l'Università della California ha spiegato che, nonostante alcuni microbi possano sopravvivere ad accelerazioni straordinarie, il preciso meccanismo con cui aderirebbero alla cometa non è chiaro, poiché le forze aerodinamiche intorno alla pietra spaziale potrebbero rendere impossibile a qualsiasi forma di vita di raggiungere la superficie.

Inoltre, non è chiaro se questi microbi si trovino davvero nell'atmosfera. Secondo Kane, infatti, gli esperimenti sui razzi degli anni '70 sono "vecchi e discutibili". I dettagli dello studio, però, secondo l'uomo, sono nuovi e "molto interessanti" e dovrebbero essere approfonditi il prima possibile da tutti gli addetti ai lavori.