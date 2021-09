Secondo un fisico famoso gli scienziati dovrebbero avere una 'mente aperta' sugli UFO

Il famoso fisico teorico, nonché divulgatore scientifico, Michio Kaku è un grande sostenitore dell'esistenza della vita nell'Universo. Recentemente, infatti, è tornato nuovamente a parlare sull'argomento, questa volta chiedendo ai suoi colleghi di "tenere una mente aperta" riguardo agli UFO.

Più specificamente, Kaku afferma che esiste la possibilità che gli UFO siano milioni di anni più tecnologicamente avanzati rispetto agli esseri umani. "Penso che sia una domanda scientifica legittima chiedersi da dove provengano questi avvistamenti UFO", ha dichiarato il fisico in un tweet. "Immagina se gli alieni sono milioni di anni più avanzati di noi; si aprono nuove leggi della fisica, quindi si deve mantenere una mente aperta”.

Michio Kaku non è nuovo a dichiarazioni del genere e negli anni i suoi interventi non hanno lasciato spazio all'immaginazione. All'inizio di quest'anno, ad esempio, il fisico ha dichiarato ai giornalisti del The Guardian che gli umani sono sulla buona strada per scoprire la vita aliena entro un secolo grazie ai progressi tecnologici di strumenti come il telescopio James Webb.

Nonostante ciò, secondo l'esperto mettersi in contatto con queste forme di vita potrebbe essere una cattiva idea. “Ci sono alcuni miei colleghi che credono che dovremmo contattarli. Penso che sia una pessima idea", ha dichiarato al Guardian. “Sappiamo tutti cosa è successo a Montezuma quando ha incontrato Cortés in Messico centinaia di anni fa".