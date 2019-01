Secondo gli scienziati il Sole diventerà una stella di cristallo

Le stelle di cristallo esistono ed anche quella che illumina la terra, il Sole, è pronto ad aggiungersi alla lista. Secondo un gruppo di scienziati dell'ESA, che hanno pubblicato uno studio su Nature, nel giro di 10 miliardi di anni la nostra stella si solidificherà diventando di cristallo.

Il tutto riprendendo il processo che ha interessato le sue "sorelle" più antiche, le quali al loro interno hanno sviluppato un nucleo di ossigeno solido e carbonio che ha le ha permesso di diventare delle palle di cristallo.

Lo studio conferma alcune previsioni avanzate ben cinquanta anni fa, ed è stato condotto insieme ad un gruppo di ricercatori dell'Università inglese di Warick, del Canada e degli Stati Uniti.

Utilizzando i dati del satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea, gli studiosi hanno potuto trovare riscontro ad una teoria di mezzo secolo fa, che descrive gli stadi attraversi da molte stella prima di terminare la loro vita come cristalli. Il fisico Pier-Emmanuel Tremblay afferma che "questa è la prima prova diretta che le nane bianche cristallizzano ed effettuano la transizione da liquido a solido. E' un fenomeno previsto cinquant'anni fa ed abbiamo osservato un accumulo nel numero di nane bianche a determinate luminosità e colori dovuti alla cristallizzazione".

Il processo di cristallizzazione è stato paragonato a quello che trasforma l'acqua il ghiaccio, sebbene in questo caso siamo di fronte a temperature molto più elevate. Per lo studio sono state esaminate luminosità e colore di 15.000 nane bianche, stelle molto simili al nostro Sole e giunte alla fase finale della loro evoluzione, in quanto hanno bruciato la maggior parte del loro carburante.

Lo stesso Tremblay sostiene che "tutte le nane bianche cristallizzano prima o poi durante la loro evoluzione, ma quelle più massicce iniziano in anticipo il loro processo. Ciò vuol dire che miliardi di nane bianche presenti nella nostra galassia hanno completato il processo e sono sfere di cristallo. La stessa sorte toccherà al Sole nel giro di 10 miliardi di anni".