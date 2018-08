Secondo Google, il Presidente degli USA è Paul Ryan (che ha definito Trump 'un troll')

Le coincidenze a volte possono essere buffe, molto buffe. E' il caso di Paul Ryan, politico che, secondo Google, è l'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America e che qualche settimana fa ha definito Trump "un troll".

Basta cercare su Google la keyword "Presidente degli Stati Uniti d'America" o "Presidente Stati Uniti d'America" per capire subito che c'è qualcosa che non va. Infatti, il cosiddetto "knowledge panel" che il motore di ricerca mostra in bella vista non è quello di Donald Trump, ma quello di Paul Ryan, attuale membro della Camera dei Rappresentanti e presidente dell'assemblea dal 2015.

Insomma, gli algoritmi di Google sembrano mal interpretare le parole "presidente" e "stati uniti d'america", visto che in effetti sono entrambe keyword che hanno in qualche modo a che vedere con Ryan. La coincidenza risulta essere ancora più buffa se pensiamo che recentemente il presidente dell'assemblea ha descritto l'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America come "un troll" ai microfoni della CNN.

Il vero troll, però, a questo punto sembra essere la società californiana, anche se siamo sicuri che si tratti solamente di un problema non voluto legato agli algoritmi, che verrà prima o poi risolto. Nell'immagine di copertina, potete vedere Donald Trump stringere la mano proprio a Paul Ryan.