Secondo Jiang Weisong cosa sono in grado di prevedere i serpenti?

Lo scienziato cinese Jiang Weisong enunciò, diverso tempo fa, una bizzarra teoria che - almeno ai tempi - fece il giro del giornali scientifici di tutto il globo.

Secondo Weisong, infatti, i serpenti sarebbero in grado di prevedere i terremoti. Lo scienziato era il responsabile del progetto dell'Ufficio terremoti di Nanning che monitorava il comportamento di questi rettili allevati in una fattoria per scopi commerciali. Secondo quanto affermato dall'esperto, i rettili sarebbero in grado di sentire un terremoto anche da 100 chilometri.

I serpenti, quando succede un evento catastrofico del genere hanno un comportamento insolito: tentano di mettersi in salvo uscendo dai loro nidi, anche durante il pieno inverno. Se il terremoto si preannuncia particolarmente forte gli animali si scagliano contro le pareti dei recinti all’interno dei quali erano custoditi, per cercare - ovviamente -una via di fuga.

Secondo Jiang Weisong questo sistema di previsione dei terremoti poteva essere esteso a molte altre zone della Cina, spesso devastate da eventi tellurici di grandi proporzioni. Insomma, sicuramente nel paese dove i serpenti vengono utilizzati per scopi terapeutici e per la medicina tradizionale, potrebbero aver ricevuto un nuovo scopo.



