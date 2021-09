Secondo i leak, Samsung Galaxy Tab S8 avrà schermo e batteria enormi

Negli ultimi mesi, i nuovi tablet Samsung sono stati al centro dei rumor: a inizio settembre, per esempio, sono trapelati i dettagli sull'uscita e sulla scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab S8. I nuovi rumor riguardano invece Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

A diffondere le indiscrezioni è stato il noto leaker Ice Universe che, tramite il suo profilo twitter, ha parlato delle dimensioni dello schermo e della capacità della batteria dei nuovi tablet coreani. In particolare, il modello SM-X906B, corrispondete al Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, avrà un enorme schermo da 14.6" con risoluzione di 2960x1848 px. La batteria del dispositivo sarà anch'essa molto consistente, toccando gli 11.500 mAh. Entrambe le informazioni sono in linea con dei precedenti report, quindi sono abbastanza credibili.

Il rapporto tra risoluzione e dimensioni dello schermo lascia intendere che la densità di pixel del tablet sarà pari a 240 ppi, rappresentando un leggero peggioramento rispetto al Tab S7+, che aveva una densità di pixel pari a 266 ppi. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra avrà un pannello OLED, mentre le altre versioni del dispositivo saranno dotate di schermo TFT, come accadeva per la serie Tab S7+. Entrambi i display dovrebbero avere un refresh rate di 120 Hz.

Infine, la nuova linea di Samsung Galaxy Tab avrà un design quasi privo di bordi, poiché utilizzerà la tecnologia Border Reduction Structure (BRS) recentemente brevettata da Samsung, che garantisce cornici ridotte sia per smartphone che per tablet. Non sappiamo ancora quando la nuova linea di tablet Samsung verrà presentata al pubblico, ma il lancio probabilmente già fissato per l'inizio del 2022 lascia intendere un reveal entro fine 2021.



Tra gli altri rumor legati alla linea Galaxy Tab S8, è emerso di recente che probabilmente Samsung Galaxy Tab S8 avrà un SoC Snapdragon 898, e non un Exynos 2200 come alcune indiscrezioni facevano credere.