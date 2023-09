Secondo un manoscritto medievale ogni 80 in cielo si verifica questo evento

Nel lontano 1217, un monaco tedesco, alzando gli occhi al cielo stellato, notò una stella, solitamente tenue, brillare con un'intensità inusuale nel cielo sud-occidentale. Questo bagliore durò diversi giorni e Abbott Burchard, all'epoca a capo dell'Abbazia di Ursberg, decise di registrare questo fenomeno straordinario nel cronico di quell'anno.

In particolare descrisse l'evento come "un segno meraviglioso", sottolineando come l'oggetto misterioso nella costellazione della Corona Boreale "brillasse con grande luce" per "molti giorni". Questo antico manoscritto potrebbe essere la prima testimonianza di una rara fenomenologia spaziale chiamata nova ricorrente.

Il fenomeno si verifica quando una stella morta assorbe materia da una compagna più grande, provocando ripetuti bagliori di luce a intervalli regolari. La stella in questione potrebbe essere T CrB, nota per aumentare drammaticamente la sua luminosità circa ogni 80 anni. Tuttavia, questo fenomeno è stato documentato scientificamente solo due volte, nel 1866 e nel 1946, con una nuova attesa esplosione prevista per il 2024.

Gli astronomi moderni sono pronti a registrare il prossimo bagliore previsto della nova alla fine del 2024, e nel frattempo, i ricercatori continueranno a scavare negli archivi storici per studiare la storia registrata di T CrB, sperando che ciò li aiuti a fare previsioni più accurate sul comportamento futuro della stella.

Non è la prima volta che capita un evento del genere ed è stato possibile vederle anche dal proprio cortile.