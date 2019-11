Secondo Microsoft, l'IA rivoluzionerà la società come il motore a combustione

Il presidente di Microsoft Brad Smith ha previsto che l'intelligenza artificiale trasformerà la società nei prossimi tre decenni come fatto dal motore a combustione durante la prima metà del 20esimo secolo. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso del Web Summit di Lisbona, nel corso del quale ha discusso del collegamento tra tecnologie e società.

Smith ha paragonato l'IA al motore a combustione, in quanto "per molti aspetti sarà uno strumento in grado di rivoluzionare il mondo, in un modo mai visto prima, ecco perchè può anche diventare un'arma. Quando si guarda indietro alla prima metà del ventesimo secolo, si pensa subito ad un'invenzione che ha avuto un impatto superiore a qualsiasi altra cosa: il motore a combustione, che ha portato all'auto ed all'aereo, oltre ai camion ed ai trattori".

Il dirigente ha affermato che l'impatto dell'IA sulla quotidianità sarà pari a quella del motore a combustione, ma gli effetti si sentiranno solo nei prossimi tre decenni: "da adesso al 2050, l'IA rischia di svolgere un ruolo simile nell'economia globale".

Smith ha però anche riflettuto sulle implicazioni sociali, ed ha aggiunto che l'industria tecnologia deve avere una visione più ampia possibile delle conseguenze che potrebbe avere l'intelligenza artificiale.

Il Chief Legal Officer di Microsoft ha anche aggiunto che il tema non è facile ed ha implicazioni anche etiche oltre che tecnologiche, ecco perchè ha esortato il settore a ricordarlo. Secondo Smith "questa è la domanda fondamentale dei nostri tempi. Non dovremmo chiederci semplicemente cosa possono fare i computer. Dobbiamo chiederci cosa dovrebbero fare, e dobbiamo pensarlo intensamente, perchè siamo la prima generazione della storia che autorizzerà le macchine e prenderà decisioni che in precedenza erano state prese solo da persone. Se sbagliamo, ogni generazione che ci seguirà ne pagherà il prezzo".

Smith, come Elon Musk, ha chiesto maggiore regolamentazione per il settore. Il CEO di Tesla a più riprese ha affermato che l'IA potrebbe portare all'estinzione degli umani.