Secondo voi per quale motivo è stata creata la Supercolla? Non indovinerete mai

Quante volte è capitato che un vostro giocattolo si rompesse? Una vera catastrofe! Tuttavia, il nostro vecchio cacciava dal mobile in alto, a cui noi non potevamo accedere, un minuscolo tubicino di colla che sembrava curare i nostri Action Man da qualsiasi scontro apocalittico con Godzilla. Ma sapete come nasce quell’intruglio appiccicoso?

Correva l'anno 1944 e gli scienziati della Eastman-Kodak furono incaricati di un importante progetto. Il loro obiettivo era creare una plastica trasparente che fosse abbastanza robusta da essere utilizzata nei mirini di un'arma militare. Inutile dire che questa sarà l’ennesima creazione che avrà un campo di applicazione extra militare.

Uno scienziato di nome Dr. Harry Coover si unì a Eastman Kodak. Invece di creare un mirino in plastica, Coover creò un liquido trasparente che aveva una potente reazione con qualsiasi quantità di umidità. Il liquido reagirebbe su quasi tutte le superfici. Era straordinariamente appiccicoso: Coover non era sicuro di cosa farne.

Il suddetto composto fu chiamato cyanoacrylate, che potremmo tradurre in cianoacrilato. Nonostante non avesse trovato uno specifico impiego per questo liquido appiccicoso, egli continuò ad utilizzare e studiare la sua invenzione durante gli anni di permanenza alla Eastman Kodak.

Prima di continuare, sappi che si sta lavorando ad una supercolla totalmente biologica, ciò rappresenterebbe l'ennesimo passo gigante del settore.

Secondo il New York Times, mentre un giorno Coover stava testando la sostanza, ha rovinato una macchina da $ 3.000 nel suo laboratorio. Il risultato? Si accorse che non era possibile rimuovere la colla dal rifrattore.

Oltre ad essere super appiccicosa, la colla non aveva bisogno di essere riscaldata o pressata per funzionare. Questo è stato un aspetto positivo per Coover, che ha iniziato a ricercare una sostanza resistente al calore per tenere fermi i baldacchini sugli aerei in condizioni di volo estreme.

Secondo Military Times, i medici in seguito scoprirono altri usi della colla: poteva tenere chiuse ferite gravi in ​​modo che i soldati non sanguinassero prima di poter ricevere cure mediche. L'azienda ha chiamato la sostanza "Eastman 910", ma in seguito diventerà "Super Glue".

Alcune delle prime versioni della sostanza erano troppo dure sulla pelle umana; quindi, le versioni successive sono state ottimizzate per uso medico. Coover, ha così affermato circa il nuovo risultato: "È qualcosa di cui sono molto orgoglioso: il numero di vite che sono state salvate".

Le persone continuano a trovare nuovi usi fantasiosi per la sostanza, come i becchini, che la usano per incollare le labbra o gli occhi del defunto.

Il Kingsport Times-News riporta che Coover ha persino potuto mostrare la sua invenzione al mondo nello show "I've Got a Secret", quando lui e l'ospite si sono appesi a delle sbarre di metallo dopo aver applicato solo una goccia di super colla ciascuno. Coover deterrebbe più di 460 brevetti ed è stato inserito nella National Inventors Hall of Fame per le sue significative scoperte scientifiche.