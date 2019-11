Secondo una nuova ricerca il turismo spaziale potrebbe essere nocivo per il pianeta

Pur essendo un fenomeno ancora agli albori, il turismo spaziale - in futuro - potrebbe essere un mercato molto redditizio. Tanto che una compagnia di turismo spaziale, Virgin Galactic, è diventata la prima ad essere quotata in borsa con un patrimonio netto di 3.9 miliardi di dollari.

Tuttavia, secondo alcuni numeri riportati dal sito web Champion Traveler, questi viaggi spaziali turistici potrebbero non far molto bene al nostro pianeta. Per quale motivo? Basti pensare che un singolo lancio di un Falcon 9 di SpaceX emette un quantitativo di anidride carbonica pari a quelli di 395 voli transatlantici.

"Man mano che i lanci di razzi diventano comuni e il turismo spaziale accelera, così come prevedono la maggior parte degli esperti, SpaceX dovrà considerare l'impatto ambientale dei loro lanci su vasta scala", si legge sul sito web di Champion Traveler.

Un volo spaziale emette la stessa quantità di CO2 di 73 auto nel corso di un intero anno. Inoltre, SpaceX ha anche in programma - almeno - due dozzine di lanci solo per la sua rete satellitare Starlink per l'internet ad alta velocità in tutto il globo (che ha recentemente raggiunto l'Artico).

Non solo SpaceX. Molte società hanno in programma numerosi lanci spaziali nei corso dei prossimi anni, sia per fini turistici che commerciali. Servono ulteriori studi e ricerche per confermare o smentire quanto detto da Champion Traveler. Tuttavia, sappiamo che tali quantità di anidride carbonica rilasciati nell'atmosfera non faranno certamente bene al pianeta.