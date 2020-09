Secondo una nuova teoria potrebbero esistere cunicoli spazio-temporali attraversabili

Un team di fisici crede di aver trovato un modo per dare vita a un classico "cliché" della fantascienza. Secondo una nuova ricerca, infatti, potrebbe essere possibile creare wormhole, chiamato anche cunicolo spazio-temporale, abbastanza grandi e stabili da poter essere attraversati dagli esseri umani.

Sfortunatamente c'è un piccolo problema: produrre effettivamente uno di questi wormhole richiederebbe una tecnologia così al di là delle nostre capacità che immaginare i "meccanismi" per fare qualcosa del genere è quasi impossibile, secondo quanto afferma Universe Today. Tutto sommato, però, la possibilità teorica è sempre emozionante da contemplare.

I cunicoli spazio-temporali sono possibili solo quando entra in gioco la fisica quantistica. Inoltre, i wormhole nei modelli esistenti sono sempre minuscoli, estremamente instabili e di breve durata. Come se ciò non bastasse, viaggiare attraverso questi "buchi di verme" richiederebbe in realtà più tempo che viaggiare verso il luogo desiderato.

I fisici di Princeton dietro questa nuova ricerca, che hanno condiviso online all'inizio di questo mese, hanno invocato una teoria che prevede la scomposizione dell'universo in cinque dimensioni di geometria deformata. Attraverso questo quadro puramente teorico, gli esperti affermano che potrebbero esistere wormhole stabili a "misura di persona".

Insomma, sicuramente un documento interessante ma che, attualmente (e per i prossimi 1.000 anni), non ci servirà a molto.