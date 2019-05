Secondo una nuova teoria una supernova avrebbe influenzato l'evoluzione umana

Miliardi di anni fa, l'Universo e la Terra vennero bombardati con le radiazioni delle varie esplosioni stellari. Secondo alcuni scienziati, esiste un nesso tra queste radiazioni cosmiche e l'evoluzione umana.

Questa ipotesi condivisa per la prima volta online a marzo, e poi pubblicata martedì sul Journal of Geology, spiega in che modo i nostri antichi antenati abbiano acquisito, definitivamente, la posizione eretta.

Una supernova che si è verificata tra circa 8 milioni e 2,6 milioni di anni fa, a 163 anni luce dalla Terra, ha "inondato" il nostro pianeta di raggi cosmici. Questi raggi cosmici, avrebbero successivamente ionizzato l'atmosfera terrestre.



Questa ionizzazione dell'atmosfera provocò un aumento esponenziale dei fulmini da parte delle nuvole, che causarono diversi incendi nelle foreste africane. Questi incendi poi, una volta estinti, lasciarono spazio alle savane.

Le savane, secondo gli scienziati, furono l'habitat ideale per far acquistare ai progenitori dell'uomo la posizione eretta. "Quando le foreste vengono sostituite con praterie, diventa un vantaggio stare in piedi, in modo da poter camminare da un albero all'altro e vedere oltre l'erba alta", ha detto a The Guardian Adrian Melott, ricercatore dell'Università del Kansas.

Questa teoria è molto azzardata, perché gli scienziati danno per certo che le radiazioni cosmiche aumentarono la produzione dei fulmini, ma non hanno ancora dimostrato che sia effettivamente possibile. "Se la connessione del raggi cosmici sui fulmini risulta errata, tutta questa faccenda si disgrega", ha affermato lo stesso Melott.



