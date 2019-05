Nuovi studi indicano che gli umani cuocevano l'amido già 120.000 anni fa

Nella Grotta del fiume Klasies nel Sud Africa, sono stati rinvenuti resti di cibo carbonizzato dai focolari (grandi circa 30 centimetri), ed hanno fornito la prima prova archeologica che gli umani arrostivano e mangiavano amidi vegetali, come quelli di tuberi e rizomi, già 120.000 anni fa.

Questa nuova ricerca di un team internazionale di archeologi, pubblicata sul Journal of Human Evolution, fornisce delle prove che in precedenza mancavano, a sostegno dell'ipotesi che la duplicazione dei geni della digestione dell'amido fosse una risposta adattativa a una dieta aumentata di amido.

"Questo è fantastico: le prove genetiche e biologiche suggerivano in precedenza che i primi umani avrebbero dovuto mangiare gli amidi, ma questa ricerca non era stata fatta prima", ha detto Cynthia Larbey, l'autrice principale dello studio, del Dipartimento di Archeologia dell'Università di Cambridge.

Gli antichi umani seguivano una dieta bilanciata, ed erano capaci di sfruttare in modo intelligente i loro ambienti, per cercare alimenti e, forse, anche medicine, secondo la professoressa Sarah Wurz, una ricercatrice dello studio.

Combinando radici e tuberi cotti con proteine ​​e grassi provenienti da molluschi, pesci, fauna piccola e grande, queste comunità sono state in grado di adattarsi in modo ottimale al loro ambiente già 120.000 anni fa.

L'agricoltura in Africa è iniziata solo negli ultimi 10.000 anni, e la dieta a base di amidi è qualcosa vecchia come l'umanità stessa. "Le prove trovate nel fiume Klasies, in cui sono stati trovati alcuni frammenti di ossa umane risalenti a 120.000 anni fa, hanno mostrato che gli umani di quel periodo erano simili all'uomo moderno, ma un po' più robusti" ha infine affermato Wurz.

Recentemente sono stati trovati nuovi resti di una nuova specie umana vissuta ben 50.000 anni fa, mentre dei ricercatori hanno analizzato delle "gomme" da masticare preistoriche.