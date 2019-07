Secondo un nuovo indice, il Bitcoin consuma più energia della Svizzera

Secondo le nuove stime pubblicate dai ricercatori dell'Università di Cambridge, il Bitcoin consuma più energia di tutta la Svizzera. Il calcolo può essere visualizzato tramite un nuovo strumento battezzato Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) che stima la quantità di energia necessaria per mantenere la rete della criptovaluta.

Attualmente, il CBECI afferma che la rete globale di Bitcoin consuma più di sette gigawatt di elettricità. Nel corso di un anno il consumo è arrivato a circa 64 TWh, o terowattora, circa quanto un piccolo paese come la Svizzera che nello stesso arco di tempo consuma 64,15 TWh.

Ciò significa che il Bitcoin rappresenta circa lo 0,25% dell'intero consumo mondiale di elettricità. Come si legge nel rapporto, si tratta della stessa quantità di energia consumata da tutti i bollitori di thè nel Regno Unito in undici anni. Uno dei creatori del CBECI, parlando con BBC News ha affermato che l'obiettivo di questo tool è "fornire agli utenti dei termini di paragone che rendano nel miglior modo l'idea. I visitatori del sito web possono decidere autonomamente se il consumo d'energia è troppo elevato o no".

All'interno del sito, che viene aggiornato ogni 30 secondi, è anche possibile accedere a grafici e studi sulla quantità di energia elettrica consumata ogni giorno dal Bitcoin, che è famoso per essere molto esoso da questo fronte a causa dei complicati calcoli effettuati dai PC dei miner di tutto il mondo per risolvere i problemi, che devono anche mantenere la rete e convalidare i pagamenti.

Nella giornata di ieri il Bitcoin è sceso sotto gli 11.000 Dollari dopo l'aumento di valore delle settimane precedenti.